Tournage et COVID-19: Tom Cruise n’a pas mâché ses mots pour ramener son équipe à l’ordre

Dans un enregistrement obtenu par le tabloïd The Sun (que vous pouvez écouter ci-dessous), nous pouvons entendre la star hollywoodienne hausser le ton et lancer quelques jurons dans la langue de Shakespeare pour rappeler à tous l’importance de respecter les règles de distanciation sociale.

«Ils sont de retour à Hollywood et ils peuvent faire des films en ce moment grâce à nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les %$ de studios la nuit, les compagnies d’assurances, les producteurs, et ils nous regardent et nous prennent comme exemple pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, bande de %$ . Je ne veux plus jamais revoir ça. Jamais. Si je vous y reprends, vous êtes renvoyés», lance-t-il notamment.