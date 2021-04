Tom Brady ne jouera plus avec les Patriots

Maddie Meyer via Getty Images

Ces commentaires sont les premiers à indiquer que le joueur le plus titré de l’histoire de la NFL pourrait quitter la Nouvelle-Angleterre.

Dans un message en deux parties, Brady a remercié les Patriots et les partisans et a dit “POUR TOUJOURS UN PATRIOT.”

“J’ignore ce que mon avenir au football me réserve, mais il est temps pour moi d’ouvrir une nouvelle étape de ma vie et de ma carrière, écrit-il. Même si mon aventure au football se poursuit ailleurs, j’apprécie tout ce que nous avons accompli et je suis reconnaissant d’avoir vécu d’incroyables expériences ‘TEAM’.”