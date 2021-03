Pour le 8 mars, le «TIME» publie 100 couvertures de femmes

Chaque année, TIME décide de mettre à l’honneur une personnalité grâce à sa célèbre édition du “Person of The Year”. Grands hommes d’affaires, présidents ou sportifs... La grande majorité des célébrités qui font la “une” du magazine sont des hommes. Mais cette année le magazine américain a décidé de publier l’édition “100 Women of the Year”, honorant les plus grandes femmes de ces 100 dernières années.