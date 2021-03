Tim Hortons visée par une poursuite de franchisés américains

Selon la poursuite d’un groupe qui prétend représenter la plupart des franchisés américains de la chaîne de cafés, la société Tim Hortons, sa société mère, ses sociétés affiliées et l’ancien président Elias Diaz Sese ont utilisé des dispositions d’accords pour facturer les franchisés Tim Hortons jusqu’à 50 pour cent de plus que ce que leurs concurrents déboursent pour des fournitures comme le café, les produits de boulangerie, la viande et les produits en papier.

«Menaces et intimidation»

«Cette coercition délibérée, menée à l’aide de menaces et d’intimidation, crée un environnement où les franchisés qui ont investi du temps, du capital et des capitaux propres dans la marque Tim Hortons comme moyen de subsistance sont attaqués comme s’ils étaient la source de revenus et de flux de trésorerie la plus immédiate et la plus fiable pour RBI et ses filiales», lit-on dans le document de la poursuite.