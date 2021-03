TikTok contre-attaque les décisions radicales de Trump à son encontre

«Pour garantir que le droit est respecté et que notre entreprise et nos utilisateurs sont traités équitablement, nous n’avons pas d’autre choix que de contester le décret (signé par M. Trump) par le biais du système judiciaire», écrit TikTok dans un message transmis samedi à l’AFP.

Sur fond d’un regain de tensions commerciales et politiques entre les États-Unis et la Chine, le président a signé un décret du même ordre contre la plateforme WeChat, qui appartient au géant chinois Tencent.

«Aucune attention aux faits»

TikTok a construit son succès sur des outils de création et de partage de vidéos courtes, décalées, jouant sur la musique et l’humour, et diffusées par des algorithmes en fonction des goûts de chacun et non des contacts.