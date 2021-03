Thomas Mulcair défend l'homéopathie malgré son statut de pseudoscience

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Au cours d’une table ronde présentée mardi, à Montréal, par la Coalition pour l’homéopathie au Québec, M. Mulcair a révélé qu’il consomme des remèdes homéopathiques depuis une trentaine d’années et qu’il estime que le gouvernement du Québec devrait en faire davantage pour reconnaître et encadrer la pratique.

Cette sortie de l’ex-ministre de l’Environnement du Québec, sous le gouvernement de Jean Charest , a été qualifiée de décourageante, par Jonathan Jarry du bureau science et société de l’Université McGill. Le communicateur scientifique rappelle qu’il n’y a aucune preuve scientifique démontrant une quelconque efficacité de l’homéopathie sur la santé.

«C’est incroyablement frustrant de voir tout genre d’action pour légitimer l’homéopathie et c’est un réel problème d’avoir une personne avec son statut s’associer à cela», renchérit le professeur de l’Université de l’Alberta et détenteur d’une chaire de recherche du Canada en droit et politiques de la santé, Tim Caulfield.