Ottawa dépose un projet de loi pour interdire les thérapies de conversion

M. Lametti a toutefois tenu à préciser que le gouvernement n’a aucune intention de criminaliser les conversations entourant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. «Il y a une différence entre demander à quelqu’un qui il est et dire à quelqu’un qu’il a tort et qu’il a besoin d’être réparé», a-t-il fait valoir, lundi.

Lors de son annonce, il était entouré de la ministre de la Diversité, Bardish Chagger, et de personnes ayant souffert de ces thérapies de conversion, entre autres.

Erika Muse, qui a suivi ces thérapies pendant six ans, s’est désolée que le projet de loi n’aidera pas concrètement les personnes transsexuelles comme elle. Mais elle convient cependant qu’il s’agit d’un «premier pas» important pour bannir complètement les thérapies de conversion.

Des lettres de mandat émises en décembre ont enjoint aux ministres de déposer une loi interdisant les thérapies de conversion et de travailler avec les provinces et les territoires pour y mettre fin.

Si ce projet de loi est adopté, M. Lametti soutient que «les lois canadiennes sur les thérapies de conversion seraient les plus progressistes au monde».

Déjà, le Nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois se sont prononcés en faveur de la fin de cette pratique.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh aurait voulu voir une «interdiction complète» des thérapies de conversion, alors que le bloquiste Rhéal Fortin est en faveur du projet de loi tant qu’il respecte les champs de compétences des provinces et du Québec.

Les conservateurs, eux, devraient discuter de cet enjeu lors de leur caucus du mercredi. Mais il promet déjà de créer un malaise au sein de la frange sociale conservatrice. «J’espère qu’on ne va pas créer un fossé entre les parents et leurs enfants», laissait tomber le député Arnold Viersen, avant même d’avoir vu le projet de loi.

