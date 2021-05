«The Witcher»: une minisérie préquelle en préparation chez Netflix

Netflix The Witcher

La série Netflix The Witcher, basée sur la série littéraire de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski (devenu entretemps une série de jeux vidéo), aura droit à une minisérie de six épisodes explorant les origines des sorceleurs. The Witcher: Blood Origin, se déroulera pas moins de 1200 ans avant l’ère de Geralt of Rivia (Henry Cavill).

La série s’intéressera aux événements entourant la «conjonction des sphères», un cataclysme ayant mené à la rencontre des mondes des hommes, des elfes et des monstres.

The Witcher: Blood Origin sera conduite par Lauren Schmidt Hissrich (The Witcher) et le scénariste Declan de Barra, qui avait participé à l’écriture de l’épisode Of Banquets, Bastards and Burials de la première saison. L’auteur Andrzej Sapkowski agira à titre de consultant.

La première saison de The Witcher avait connu un franc succès alors que Netflix rapporte que pas moins de 76 millions de ses abonnés avaient visionné la série (en partie ou en totalité) durant le premier mois de sa diffusion.

Le tournage de la deuxième saison devrait s’amorcer sous peu. Une série animée est également en préparation : The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui explorera l’histoire de Vesemir, le mentor de Geralt de Rivia.