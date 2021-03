Les Mighty Ducks seront l'équipe à battre dans la nouvelle série Disney+

Disney a révélé de nouveaux détails, ce mercredi 12 février, concernant la nouvelle série The Mighty Ducks, qui sera diffusée plus tard cette année sur la plateforme Disney+.

Le scénariste des trois films originaux, Steven Brill, est également de retour à titre de cocréateur et de producteur exécutif de la série. Ce dernier est appuyé à la scénarisation par Josh Goldsmith et Cathy Yuspa (The King of Queens, 13 Going on 30).