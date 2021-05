En 1999, une campagne publicitaire pour un nouveau film mystérieux demandait: « Qu’est-ce que la matrice? » 21 ans plus tard, la créatrice Lilly Wachowski confirme que c’est bien plus que ce que quiconque aurait pu imaginer.

The Matrix raconte l’histoire d’un pirate informatique nommé Neo (Keanu Reeves) réalisant qu’il vit dans une réalité simulée. À la suite du coming out de Lilly en tant que femme trans en 2016 et celui de sa sœur en 2010, de nombreux fans et des critiques ont commencé à analyser la franchise à travers une lentille trans , ce que Lilly avait précédemment approuvé lors d’une apparition aux GLAAD Media Awards en 2016.

Dans la nouvelle vidéo, Wachowski s’exprime à propos des gens qui voient les films comme un récit trans: «J’adore constater à quel point ces films sont significatifs pour les personnes trans et la façon avec laquelle ils viennent vers moi et me disent: “Ces films m’ont sauvé la vie.” Parce que lorsqu’on parle de transformation, en particulier dans le monde de la science-fiction, qui fait simplement appel à l’imagination, à une (nouvelle) construction du monde et à l’idée de rendre l’impossible possible, je pense que c’est ce qui leur parle là-dedans.»