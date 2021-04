Netflix a dévoilé, ce mardi 13 octobre, une nouvelle bande-annonce pour la très attendue quatrième saison de The Crown , pour laquelle la comédienne Emma Corrin a eu la lourde tâche d’interpréter une jeune Diana Spencer.

Cette nouvelle saison s’annonce aussi dramatique que la période de la vie de la famille royale qu’elle dépeint, au début des années 1980, marquée par les tensions et la division.

Rappelons que la comédienne Elizabeth Debicki succédera à Emma Corrin et interprétera la princesse Diana dans la cinquième et la sixième saison de The Crown.