La stratégie présentée par le Dr Arruda doit permettre de porter un diagnostic plus précis sur la situation au Québec. Elle passe par un plan de dépistage plus massif, particulièrement dans les régions déjà très touchées. Le nouveau plan diagnostic sera donc «très agressif», a soutenu le Dr Arruda, notamment sur la partie nord-est de Montréal.

Les personnes travaillant dans le réseau de la santé, tout comme les personnes symptomatiques dans certains milieux, pourront ainsi être testées plus rapidement. La répartition des tests se fera en fonction de la présence de la maladie dans les différentes régions. Les régions «chaudes», a expliqué le Dr Arruda, recevront ainsi plus de tests que les régions «froides».

«Si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas positifs, c’est ce qu’on souhaite», a prévenu le Dr Arruda.