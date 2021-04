Toute personne présentant des symptômes ne sera pas systématiquement dépistée

L’OMS met la pression

Néanmoins, divers responsables de la santé ont déclaré que la pression pour des dépistages plus larges s’est heurtée à des limites pratiques et à la nécessité de prioriser les citoyens les plus vulnérables du Canada, notamment les résidents âgés des établissements de soins de longue durée et ceux qui ont voyagé dans les zones les plus touchées par la COVID-19.