Pour l’instant, au Québec, de nombreux employeurs évoquent pour l’instant le maintien du télétravail jusqu’au 31 août, souligne Me Marianne Plamondon, avocate associée au cabinet Langlois. La spécialiste du droit du travail et de l’emploi juge toutefois que le scénario de plus en plus évoqué d’une deuxième vague de contamination au Québec pourrait en pousser plusieurs à repousser cette date.