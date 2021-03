La télémédecine connaît un franc succès au Canada, selon un sondage

fizkes via Getty Images

Ils seraient en fait 91 % à se dire satisfaits de leur expérience avec la télémédecine, soit 17 % de plus que ceux qui se sont rendus en personne à un service d’urgence, selon le coup de sonde mené par la firme Abacus Data, et dont les résultats ont été dévoilés lundi.

Un groupe de travail dirigé par l’association a recommandé dans un rapport plus tôt cette année qu’Ottawa crée un “cadre” pancanadien pour les soins virtuels où les provinces et les territoires occuperont une place majeure dans l’amélioration et l’élargissement de l’offre.