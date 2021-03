Teck Resources abandonne son mégaprojet de sables bitumineux en Alberta

Dans une lettre adressée au ministre fédéral de l’Environnement, le président et chef de la direction Don Lindsay souligne que les investisseurs et les consommateurs réclament des autorités politiques un encadrement réglementaire pouvant concilier l’exploitation des ressources avec la lutte aux changements climatiques.

Selon M. Lindsay, ce cadre «n’existe pas ici en ce moment» et l’intensification du débat sur cet enjeu place «le projet Frontier et toute l’entreprise au coeur d’un problème beaucoup plus grand qui nécessite d’être résolu».