Taylor Swift ne veut plus se taire. Longtemps silencieuse sur ses convictions, la chanteuse américaine de 30 ans chante désormais ses engagements féministes haut et fort, comme en témoigne le clip de son morceau “The Man”, mis en ligne ce jeudi 27 février.

Manspreading dans le métro, ignorance pour la gent féminine au travail et comportements sexistes humiliants au bar. Métamorphosée en homme, elle multiplie à l’écran toutes les illustrations de ce qu’est la masculinité toxique d’aujourd’hui.

Un générique conclut la vidéo. On y découvre toutes les étapes de la transformation physique de l’artiste. On y apprend aussi que l’ancienne star de la country a réalisé le clip, du début à la fin. “Owned by Taylor Swift” [en français, “Propriété de Taylor Swift”], est-il précisé. Sans doute une pique adressée à son ancien label qu’elle accuse de conserver un “contrôle tyrannique” sur sa discographie.