Canada: un nouveau plan pour atteindre les cibles de réduction de GES

La semaine dernière, la Commission de l’écofiscalité du Canada a publié un rapport affirmant que le Canada pouvait atteindre ses objectifs en matière d’émissions si le prix du carbone atteignait 210 $ la tonne d’ici 2030, estimant qu’il s’agissait ainsi du moyen le plus efficace économiquement d’y parvenir. Le rapport indique que les réglementations, telles que l’imposition de carburants plus propres, ou les subventions, comme d’aider les Canadiens à acheter des voitures électriques, coûtent beaucoup plus cher et sont souvent moins claires pour les gens que le prix du carbone.