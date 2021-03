Le Canada doit augmenter le prix de l'essence de 40 sous par litre d'ici à 2030, selon une commission

Mise en place en 2014, la Commission est formée d’économistes de toutes les régions du Canada et de conseillers parmi lesquels se trouvent les ex-premiers ministres libéraux du Canada, Paul Martin, et du Québec, Jean Charest.

Dans son plus récent et dernier rapport, dévoilé mercredi, la Commission a analysé différents scénarios: le régime actuel de tarification sur le carbone, la réglementation extensive et les subventions, puis la réglementation de l’industrie et des subventions.