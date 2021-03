La taxe sur le carbone est inconstitutionnelle, dit la Cour d'appel de l'Alberta

Christopher Knox Photography via Getty Images

Le gouvernement fédéral a répliqué en faisant valoir que le changement climatique est une préoccupation nationale et mondiale qui ne peut être laissée à la seule discrétion de chacune des provinces.

«Quasiment chaque aspect de l’exploitation et de la gestion par les provinces de leurs ressources naturelles (...) serait assujetti à la réglementation fédérale», indique-t-on.

La décision souligne que les soins de santé, le salaire minimum et la justice sont tous des préoccupations nationales, tout en étant gérés par les provinces.

La décision rendue lundi est la troisième d’un tribunal d’appel provincial sur cet enjeu, et la première à se ranger du côté d’une province contre le fédéral.

«Nous continuerons de soutenir nos alliés en Ontario, en Saskatchewan, au Québec et ailleurs pour défendre les familles de travailleurs et défendre notre autorité constitutionnelle en tant que gouvernement, a-t-il déclaré. Nous nous attendons à ce que le gouvernement du Canada se conforme à l’ordonnance du tribunal et supprime la taxe fédérale sur le carbone pour les Albertains.»