Un sommet pour le taux de chômage au Canada

Steve Russell via Getty Images

Le taux de chômage a atteint 13,7 pour cent, dépassant le sommet précédent de 13,1 pour cent établi en décembre 1982 en plus de quatre décennies de données comparables.

Cette augmentation du taux de chômage s’expliquait par le fait que de plus en plus de personnes ont commencé à chercher du travail.

Les économistes attendaient en moyenne une perte de 500 000 emplois en mai et un taux de chômage de 15,0 %, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

En tout, trois millions d’emplois avaient été perdus en mars et avril, et environ 2,5 millions travailleurs de plus avaient vu leurs heures réduites.