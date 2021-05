Le talon d'Achille de l'indestructible tardigrade découvert

État de stase

L’ourson d’eau a tout de même plus d’un tour dans son sac et peut résister à des chaleurs extrêmes, à condition de se mettre en cryptobiose (état où le métabolisme se met complètement à l’arrêt et se déshydrate, lui permettant de survivre jusqu’à 2000 ans). On savait que ce mécanisme lui permettait de résister à un froid de -273 degrés pendant 20 heures. Pour la chaleur, cela marche aussi, mais bien moins.