Un système national de garderies prévu dans le prochain budget fédéral

Dans son énoncé économique, publié lundi, le gouvernement libéral propose déjà de dépenser 420 millions $ en subventions et bourses d’études, afin d’aider les provinces et territoires à former et à retenir des éducatrices de la petite enfance qualifiées. Les libéraux proposent également de dépenser 20 millions $ sur cinq ans pour mettre sur pied un Secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants, et 15 millions $ par année pour un organisme similaire destiné aux Autochtones.