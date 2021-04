Syndrome inflammatoire chez les enfants: le mystère persiste

Picture taken by Sebastian Rose via Getty Images

Picture taken by Sebastian Rose via Getty Images

Le docteur Haddad et ses collègues n’ont en effet détecté la présence du coronavirus que chez cinq patients. Le virus a été trouvé dans le nasopharynx de l’un d’eux, et des anticorps dans le sang de quatre autres.

Le docteur Haddad ne cache pas avoir été pris de court par ces résultats. Ses collègues et lui les ont donc contrevérifiés de quatre manières différentes, sans que rien n’y change — les résultats négatifs sont restés négatifs et les résultats positifs sont restés positifs.

«D’après ce qui avait été publié par nos collègues italiens et anglais, on s’attendait à trouver chez la majorité des patients des anticorps anti-SRAS-CoV-2.»

La science avance

«On a avancé, on a coché une case, et maintenant on est devant un questionnement scientifique, a-t-il dit en conclusion. Qu’est-ce que ça veut dire tout ça? Comment ça se fait qu’on voit autant de cas en période de pandémie? Et que parmi tous ces cas, il n’y en a finalement peu chez qui on voit des anticorps présents? On cherche d’autres explications. C’est ce qui rend notre métier passionnant.»