Même si le risque de contracter la COVID-19 demeure faible au Canada, le nombre de cas au Québec et dans les autres provinces est appelé à augmenter. Alors que doit-on faire quand on présente des symptômes du coronavirus?

Symptômes

Les symptômes sont souvent légers et peuvent ressembler à ceux du rhume. Dans d’autres cas plus sévères, ils peuvent ressembler à ceux d’une pneumonie ou à ceux associés à l’insuffisance pulmonaire ou rénale.

La maladie ne cause la mort que dans de rares cas. Les personnes les plus à risque de complications sont les personnes âgées, les personnes immunodéprimées (notamment à cause de certains traitements contre le cancer) et celles qui sont atteintes de maladies chroniques.