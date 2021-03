COVID-19: au moins sept élus en isolement préventif

Trois ministres du gouvernement Legault, deux députés et deux maires ont dû se placer en isolement préventif, mardi, de crainte d’avoir attrapé le virus, après avoir été en contact la semaine dernière avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a appris qu’elle était infectée.

Les ministres de la Justice et responsable de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, des Transports, François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, ont dû se placer en isolement, de même que le député caquiste de Vachon, Ian Lafrenière, et la députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier.