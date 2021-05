Cavale de Martin Carpentier: la SQ dévoile le fil des événements

Les petites Norah et Romy et leur père Martin Carpentier étaient tous décédés quelques heures après le mystérieux accident de voiture dans lequel ils ont été impliqués le 8 juillet dernier en soirée, estime la Sûreté du Québec (SQ).

«Ce que l’enquête démontre, c’est qu’au lever du jour le 9 juillet dernier, l’irréparable était déjà commis. Les fillettes étaient malheureusement décédées et le suspect aussi», a déclaré l’inspecteur-chef Guy Lapointe, directeur des communications, lors d’un point de presse mercredi.

Retraçant le fil des événements, l’inspecteur-chef a confirmé que la SQ classait la mort de Romy, 6 ans, et Norah, 11 ans, comme un double meurtre. Le corps de leur père, Martin Carpentier, a été retrouvé lundi dernier. Les policiers estiment qu’il n’y a «clairement» pas eu d’implication d’un tiers dans les tragiques événements. L’enquête criminelle est donc close.

L’inspecteur-chef a décrit les déplacements connus de Martin Carpentier et de ses filles après l’embardée sur l’autoroute 20 est, dans le secteur de Saint-Apollinaire, près de Québec.

Des témoins oculaires auraient ensuite aperçu le trio en train de traverser l’autoroute en courant. «L’une des fillettes marchait et l’autre était portée dans les bras [de Martin Carpentier]», a précisé M. Lapointe.

Les corps des deux fillettes ont été retrouvés le 11 juillet en avant-midi, dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, à quelques kilomètres du lieu de l’accident. Celles-ci avaient possiblement été blessées dans l’embardée, mais ont été tuées «avec un objet contondant» moins de 12 heures plus tard, a expliqué Guy Lapointe.

L’homme de 44 ans était recherché depuis 12 jours, et c’est une information transmise par un citoyen qui a mené à la découverte du cadavre, a fait savoir la SQ.

Des questions sur l’alerte AMBER

L’alerte Amber, qui a été déclenchée le 9 juillet vers 15h et a pris fin lors de la découverte du corps des fillettes deux jours plus tard, a été la plus longue de l’histoire du Québec.