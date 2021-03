Surconsommation de médicaments et TDAH: la CAQ se traîne les pieds, selon le PQ

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

C’est l’accusation lancée mardi par l’opposition péquiste, impatiente devant l’inaction de la commission parlementaire qui s’était penchée sur cet enjeu en novembre 2019. La commission était elle-même issue d’un cri d’alarme lancé par une soixantaine de pédiatres il y a maintenant un an, en février 2019.

«Je commence à penser qu’il s’en fout de trouver des solutions pour nos enfants qui sont surmédicamentés et surdiagnostiqués TDAH. (...) C’est inacceptable.»

«Quand c’est long, ça brise la confiance envers les institutions comme le Parlement, a déploré le député péquiste. Pendant ce temps, nos enfants aux prises avec un TDAH sont surmédicamentés et on ne trouve pas de solutions pour régler le problème.»

Il a déjà réfléchi à plusieurs pistes de solution qui pourraient être retenues parmi les recommandations du rapport. Il a notamment évoqué une collaboration plus étroite entre les ministères de la Santé et de l’Éducation. Il suggère aussi que des mesures peuvent être mises en place pour réduire le stress et la pression à l’école.