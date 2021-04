Sunwing offre des sièges gratuits à ceux qui veulent revenir au pays

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

“Nous savons que beaucoup de Canadiens sont encore bloqués à l’étranger et ont du mal à retourner à la maison, a déclaré le président et chef de l’exploitation de l’entreprise, Stephen Hunter. Voilà pourquoi nous souhaitons libérer tous nos sièges libres. Il s’agit d’un geste des plus canadiens.”