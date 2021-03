Or, «ce n’est aucunement dans la mentalité des librairies indépendantes de verser dans toute forme de censure», a assuré le président de l’ALQ, Éric Simard, assurant que le geste «malheureux et regrettable» de sa collègue «n’est pas représentatif de l’approche de tous nos membres qui défendent quotidiennement et inlassablement la diversité des publications».

Legault «soulagé»

Il admet avoir été «fâché» en apprenant que ses suggestions de lectures avaient été supprimées. «Mais j’étais aussi triste. Je suis un grand amoureux de la lecture. Je me fais un plaisir de lire chaque soir avant de me coucher. Et je me fais un devoir de partager ma passion.»