MISE À JOUR 30/11/2020: L’Association des libraires du Québec s’est excusée d’avoir supprimé les «Prescriptions littéraires» de François Legault et les a remises en ligne.

Fort heureusement, la vidéo où le premier ministre expose et parle de ses choix littéraires est toujours en ligne... La lecture est un bien collectif, un refuge, qui doit demeurer intact. @ALQ_info @mbockcote #polqc #assnat https://t.co/xnF5AbLvgh

Dimanche après-midi, le premier ministre a partagé son plus récent compte-rendu, cette fois sur le livre Nous méritons mieux – Repenser les médias au Québec de Marie-France Bazzo, soulignant au passage que la crise des médias a profité, selon Mme Bazzo, à des «commentateurs plus conservateurs comme Christian Dufour et Mathieu Bock-Côté».