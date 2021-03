La nouvelle saison de Sucré salé s’amorce finalement, ce lundi 8 juin, toujours animée par Patrice Bélanger, entouré de ses collaborateurs Francisco Randez, Bryan Audet, Félix-Antoine Tremblay, Rosalie Bonenfant, Varda Étienne, Ève Côté, Marie-Christine Proulx et Léa Stréliski.

L’humoriste et animateur José Gaudet sera l’invité vedette de l’édition de ce mardi, tandis que Francisco Randez discutera avec Hugo Girard et que Rosalie Bonenfant ira à la rencontre de Rosalie Vaillancourt .

Mercredi, Patrice Bélanger recevra Geneviève Schmidt, Bryan Audet visitera Mario Pelchat et son épouse Claire sur leur vignoble, et Varda Étienne nous fera découvrir Maxence Garneau, qui a retenu l’attention dernièrement sur les réseaux sociaux en recréant les meilleurs looks de Céline Dion.