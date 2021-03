La succession de Léonard Cohen songe à poursuivre le Parti républicain

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Michelle Rice, une avocate de la succession du chanteur, estime que le Parti républicain a fait «une tentative assez effrontée de politiser et d’exploiter» la chanson emblématique du célèbre poète montréalais après s’être fait indiquer explicitement qu’il n’avait pas la bénédiction des ayants droit.

«Nous sommes surpris et consternés que le RNC [Comité national républicain] procède en sachant que la succession de M. Cohen avait spécifiquement refusé la demande d’utilisation du RNC», a déclaré Mme Rice au nom de la succession.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump fait face à des problèmes juridiques en raison de l’utilisation non autorisée de morceaux populaires lors de ses événements politiques.

Neil Young a poursuivi l’organisation de Donald Trump plus tôt ce mois-ci après que de nombreuses demandes d’arrêter de faire jouer ses chansons lors de rassemblements eurent été ignorées, tandis que les Rolling Stones et la succession de Tom Petty sont au nombre de ceux qui ont envoyé des mises en demeure exigeant que cesse l’utilisation non autorisée de leurs compositions.