Une action collective contre Subway va de l'avant au Québec

Mais dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel a décidé de permettre à cette poursuite d’aller de l’avant, et de franchir toutes les étapes devant mener au procès.

L’action est donc intentée au bénéfice de tous ceux qui ont acheté au Québec un sandwich au poulet d’un restaurant Subway, entre le 24 février 2014 et le 31 décembre 2017. Plus spécifiquement, les entités visées sont Subway Franchise Systems of Canada, ULC et Doctor’s Associates LLC. Le représentant de ce groupe est Stéphane Durand, un amateur de sandwiches Subway.