320 millions $ en subventions sont allés à Trans Mountain en première moitié d'année, selon une étude

Un institut canadien qui analyse l’industrie des hydrocarbures au Canada affirme dans un rapport publié mardi que durant la première moitié de 2019, Trans Mountain Corporation a reçu 320 millions $ en subventions directes et indirectes de la part des gouvernements du Canada et de l’Alberta.

Cette somme inclut 135,8 millions $ de subventions directes et 183,8 millions $ de subventions indirectes qui n’ont pas été clairement divulguées aux contribuables, indique le rapport de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis.