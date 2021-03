Quand on dit «hors normes», on veut dire par décret, donc par décision politique, au lieu de s’appuyer sur les directives administratives.

Pour ce qui est des subventions jugées «hors programmes», on est passé d’un total de 42 millions $, en 2014, à 592 millions $, l’année dernière.

Du total, «sur la base d’analyses incomplètes et d’une documentation insuffisante», de 2016-2017 à 2018-2019, le ministère a accordé 262,7 millions $ en subventions hors programmes, écrit la vérificatrice, constatant la «croissance vraiment très, très importante, depuis un certain nombre d’années, entre les subventions normées et les subventions hors normes».