«Stranger Things»: la quatrième saison meilleure grâce à la pandémie?

Les caméras ont été de nouveau mises en marche au début du mois d’octobre, mais nous n’avons pas plus d’informations en ce qui a trait à la suite de l’intrigue de la série des frères Matt et Ross Duffer.

«La pandémie a eu un impact très positif sur la série, offrant pour la toute première fois aux frères Duffer la chance de terminer l’écriture de l’ensemble de la série avant le début du tournage. Le tout en plus de leur permettre de prendre tout le temps nécessaire pour peaufiner et réécrire certains épisodes, ce qu’ils n’avaient jamais eu l’occasion de faire auparavant. La qualité des scénarios est exceptionnelle, peut-être meilleure que jamais», a-t-il déclaré.

Il faudra évidemment être très patient avant d’avoir une date de sortie pour la quatrième saison de Stranger Things, et encore plus pour pouvoir visionner celle-ci. Et cette déclaration ne nous aide certainement pas à prendre notre mal en patience avant de retourner à Hawkins (et même ailleurs).