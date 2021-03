Stokes fermera ses magasins les moins rentables

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL — L’entreprise Stokes a annoncé mardi qu’elle fermera ses magasins les moins rentables et rationalisera les activités de son siège social à Montréal.

Le détaillant d’articles de cuisine et de décoration intérieure, fondé en 1935, indique qu’il a déposé un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers afin d’entamer «un processus de repositionnement de ses activités pour assurer sa croissance et sa rentabilité future».

La direction a confiance que grâce au processus de restructuration, «Stokes deviendra une entreprise plus saine et plus rentable».