Stéphane Fallu revient sur son enfance difficile au sein de la DPJ

Stéphane Fallu était de passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie , ce mercredi 18 mars, et il est revenu sur son parcours difficile au sein de la DPJ . L’humoriste a notamment confié à Julie Snyder qu’il avait été confié à six familles différentes, lorsqu’il était enfant.

«Longtemps, j’ai eu honte de dire d’où je venais, mais aujourd’hui, je n’ai plus honte, affirme-t-il, la voix chambranlante. On peut-tu s’unir ensemble pour essayer de nourrir tout le monde?»

«Moi, je suis comme ça: quand j’embarque, j’embarque entièrement, a-t-il confié à Julie Snyder. J’essaie d’être le plus intègre, le plus vrai… Moi, j’ai pas été chanceux quand j’étais jeune, et là, je peux redonner.»