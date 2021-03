ERIC THOMAS via Getty Images

Le premier ministre Justin Trudeau, de passage à Montréal lundi, a dit qu’il fallait «comprendre et entendre l’impatience» de ceux qui dénoncent le racisme systémique et réclament des changements pour y mettre fin rapidement.

«Mais (...) d’utiliser le vandalisme pour faire avancer des causes, ça n’aidera personne», a-t-il jugé, tout en se disant lui-même impatient de voir les choses changer.

«C’est aux différentes communautés et aux différentes villes de choisir comment on va se souvenir de notre histoire. (...) Ce n’est pas à un petit groupe de décider unilatéralement qu’on ne doit pas reconnaître ou célébrer cette personne-ci ou une autre», a-t-il déclaré.

«Mais en même temps, on doit être ancrés dans comment on va améliorer notre société aujourd’hui et pour les journées à venir», a-t-il conseillé.