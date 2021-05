Après Bébé Yoda, nous avons droit à Bébé Jabba

Les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont, il n’aura fallu que quelques semaines après le début de la diffusion de la série The Mandalorian pour que Bébé Yoda devienne un phénomène culturel planétaire, allant même jusqu’à faire de l’ombre à la sortie d’un certain épisode de la saga Star Wars qui n’avait rien à offrir d’aussi mignon.

Ce nouveau personnage attendrissant au possible a inspiré l’artiste Leonardo Viti, un spécialiste de la conception et de la modélisation de personnages numériques installé à Londres, au Royaume-Uni, à imaginer à quoi aurait pu ressembler le sinistre Jabba the Hutt lorsqu’il n’était qu’un poupon.