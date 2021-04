«Star Académie»: l'apprentissage à l'honneur

Star Académie effectuait finalement son grand retour sur les ondes de TVA, ce dimanche 17 janvier, et l’équipe de production et le corps professoral ont rapidement donné le ton à cette nouvelle saison, la première depuis 2012.

Et ce n’est peut-être pas un hasard si cette première étape de Star Académie 2021 se déroulait au milieu d’un décor froid, dominé par le gris et la blancheur aveuglante des néons.

Car plus l’émission progressait, plus les différents professeurs ont su peu à peu faire jaillir des efforts des candidats la chaleur qui émane de l’art, de l’acte de créer, du travail d’équipe et de la communion, et ce, peu importe le lieu.

Ce fut particulièrement le cas lors du cours de création dirigé par Ariane Moffatt et Luis Clavis, où tout le monde a mis la main à la pâte pour tenter de créer une chanson. Un moment fort, et on ne peut plus symbolique pour lancer ce retour télévisuel, soulignant avec beaucoup d’humilité et d’émotion la grandeur du geste artistique, et l’importance de l’apprentissage.