Patrice Michaud animera «Star Académie 2021»

Jérôme Landry via Facebook/Patrice Michaud

À quelques jours du début des auditions en vue de la nouvelle saison de Star Académie , TVA a dévoilé, ce mardi 22 septembre, l’équipe qui accompagnera les 15 académiciens qui prendront part à l’aventure télévisuelle et musicale l’hiver prochain.

Ce dernier sera entouré d’une équipe de direction et d’enseignants pour le moins impressionnante composée de Mika (directeur artistique), Lara Fabian (directrice de l’académie), Ariane Moffatt (professeure de création musicale) et Gregory Charles (professeur, voix et musique).