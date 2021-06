«Star Académie»: pas de nouvel hymne, mais une version actualisée de «Et c'est pas fini»

Facebook/Star Académie

TVA et Productions Déferlantes ont annoncé en grande pompe, ce jeudi 20 août, les dates des auditions pour l’édition 2021 de Star Académie, lançant par la même occasion une nouvelle version de l’intemporelle Et c’est pas fini de Stéphane Venne, qui avait marqué la toute première saison du très populaire concours de chant télévisé.

En raison de la pandémie de COVID-19, les auditions se feront sur rendez-vous seulement, question d’éviter les rassemblements massifs et de faciliter le respect des mesures sanitaires et des règles de distanciation physique.

Les chanteurs et chanteuses désirant tenter leur chance pourront le faire dans sept villes du Québec et du Nouveau-Brunswick au cours des mois de septembre et d’octobre :

- Montréal : les 25, 26 et 27 septembre au Fairmont Le Reine Elizabeth

- Rimouski : le 3 octobre à l’Hôtel Rimouski (Centre de Congrès)

- Moncton : le 5 octobre au Crowne Plaza Moncton Downtown Centreville

- Québec : les 9, 10 et 11 octobre à l’Hôtel Plaza

- Saguenay : le 17 octobre à La Saguenéenne Hôtel et Centre de Congrès

- Sherbrooke : le 24 octobre à l’OTL Gouverneur Sherbrooke

- Gatineau : le 31 octobre au Four Points by Sheraton Gatineau-Ottawa



Finalement, plutôt que d’opter pour un nouvel hymne pour marquer le retour en ondes de Star Académie, dont la dernière édition remonte tout de même à 2012, la production a décidé de miser sur une valeur sûre en reprenant une fois de plus la chanson Et c’est pas fini.

Loin des envolées vocales de la version de 2003, cette relecture s’oriente vers des sonorités beaucoup plus actuelles. Les arrangements électro-pop signés Étienne Dupuis-Cloutier et Alex McMahon sont portés par les voix d’Alicia Moffet, de Roxane Bruneau, d’Émile Bilodeau, de Luis Clavis, de Jérôme 50, d’Eli Rose, de Mike Clay et de Sarahmée.

Le résultat peut aussi bien laisser perplexe que trouver rapidement son public. Mais les mots d’ordre ici demeurent visiblement relève et renouveau.

On veut attirer des spectateurs beaucoup plus jeunes pour le retour de cette grande aventure télévisuelle.

Il sera maintenant intéressant de voir si cette volonté se fera aussi sentir dans le contenu même de l’émission.