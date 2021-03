Le SPVM veut recruter des membres des communautés culturelles

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Le SPVM dit vouloir «tout mettre en œuvre» pour que ses policiers et autres employés soient davantage à l’image de la population montréalaise, a expliqué sur place l’inspecteur Miguël Alston, le responsable de l’attraction et de la rétention d’une main-d’œuvre diversifiée.

Prévenir le profilage racial et augmenter la diversité au sein des effectifs est «une priorité», a-t-il lancé.

Un rapport commandé par la Ville de Montréal à des chercheurs indépendants révélait au début octobre que les Autochtones, les Noirs et les jeunes Arabes avaient entre quatre et cinq fois plus de chances d’être interpellés par les policiers que les Blancs.