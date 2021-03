Spotify se positionne déjà en n°1 du podcast et crispe une partie du milieu

Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Fort de l’acquisition du premier podcast américain cette semaine, Spotify se positionne désormais comme premier acteur mondial et accélère la transformation de ce format, suscitant quelques résistances au passage.

En à peine 16 mois, la plateforme audio suédoise a investi plus de 600 millions de dollars, essentiellement dans des éditeurs de contenu, pour passer d’acteur anecdotique à géant incontournable.

Mardi, elle a annoncé avoir acquis l’exclusivité du podcast n°1 aux États-Unis, la Joe Rogan Experience, qui revendique 190 millions de téléchargements par mois, pour plus de 100 millions de dollars, selon le Wall Street Journal.

«Un peu après l’annonce, le directeur d’un gros podcast m’a texté: jeu, set, et match. Difficile de le contredire», a commenté Nicholas Quah, créateur du blog Hot Pod.

Selon le cabinet MIDiA Research, Spotify avait déjà dépassé Apple , référence historique, comme premier support d’écoute de podcasts au premier trimestre en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Écosystème perturbé

«J’emmerde Spotify et n’importe quel podcast qu’on ne peut écouter que sur une app», a d’ailleurs réagi, le jour de l’annonce, sur Twitter, Marco Arment, créateur de la plateforme de podcast Overcast.

Mais depuis un peu plus d’un an, des nouveaux venus tentent de se signaler par des contenus exclusifs, en premier lieu Luminary ou Majelan, qui parient sur une formule par abonnement payant, un autre pavé dans la mare.

«Ce ne serait pas bon du tout si on en arrivait au point où pour monétiser son émission, il fallait passer par Spotify», poursuit-il.

À la différence de Luminary, dont Bloomberg affirmait récemment qu’il n’aurait que 80 000 abonnés, Spotify disposait, avant même de se lancer dans le podcast, d’un portefeuille de plus de 200 millions d’utilisateurs.

Les autres poids lourds, la radio publique NPR, le géant de la radio iHeart, ou le New York Times ne pratiquent pas cette politique de l’exclusivité et sont disponibles partout pour les quelque 104 millions d’Américains qui écoutent au moins un podcast par mois (37% de la population selon Edison Research et Triton Digital).