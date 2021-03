Les sports de combat se déconfinent

Chadchai Ra-ngubpai via Getty Images

Les sports de combat peuvent enfin reprendre. Le gouvernement québécois a annoncé que les affrontements dans un contexte d’entraînement dans l’ensemble des sports de combat seront autorisés à compter de mardi. Cette mesure touche des sports comme le karaté, le taekwondo, la boxe et le judo.

Les mesures de sécurité prévoient, entre autres, la création de petits groupes d’entraînement d’au maximum quatre personnes et que les participants limitent les contacts étroits avec les personnes qui n’en font pas partie. De plus, les mesures de distanciation physique de deux mètres s’appliquent en tout temps, sauf lors de l’échauffement avant le combat et lors des affrontements comme tels.