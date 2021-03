Les entraînements en sports collectifs seront permis à compter du 8 juin

La ministre responsable de la Condition féminine et déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a annoncé la reprise progressive de tous les sports collectifs extérieurs en mesure de respecter la distanciation physique de deux mètres à compter du 8 juin.

Le soccer et le baseball, entre autres, pourront reprendre graduellement à cette date, pourvu que les règles de distanciation soient suivies.

La ministre Charest a d’ailleurs salué le travail des fédérations sportives pour permettre cette reprise et pour l’élaboration des protocoles. Elle a indiqué qu’une trentaine de fédérations, dont Baseball Québec et Soccer Québec, avaient jusqu’ici soumis leurs documents.

Elle a toutefois rappelé que ces sports devront tous apporter certaines modifications et que les sports tels qu’on les connaît ne pourront pas être pratiqués de la même façon cet été.

Ces mesures s’appliqueront également aux équipes d’élite et aux sports professionnels, comme les Capitales de Québec, par exemple.

En début de conférence de presse, François Legault a indiqué que les chiffres sur les nouveaux cas et les hospitalisations s’en vont dans la «bonne direction». Mais il a indiqué qu’il y avait actuellement un certain relâchement dans la population, notamment en ce qui concerne le port du masque et la distanciation de deux mètres entre les personnes.