«Tout le monde ensemble»: une grande émission spéciale pour le temps des Fêtes

Facebook/Télé-Québec

Afin d’ajouter un peu d’allégresse pendant les Fêtes «pandémiques», les quatre grands réseaux de télévision francophones au Québec présenteront le 28 décembre une émission spéciale, diffusée en direct de l’espace Yoop de la Place des arts à Montréal.

C’est le gouvernement du Québec qui a demandé à Radio-Canada, Noovo, Télé-Québec et TVA d’organiser cette soirée afin d’«encourager les Québécoises et les Québécois à garder le moral et à fêter de façon sécuritaire».

L’émission spéciale, Tout le monde ensemble, sera animée par des vedettes de chacun des quatre grands réseaux: Jean-Philippe Dion, Marie-Lyne Joncas, Pierre-Yves Lord et Véronique Cloutier. On connaîtra plus tard la liste de ceux qui se produiront à l’espace Yoop, où les artistes peuvent voir devant eux, sur un mur d’écrans, une galerie de spectateurs en visioconférence. Exceptionnellement pour l’occasion, les spectateurs pourront d’ailleurs participer gratuitement à cette fête.

Tout le monde ensemble sera diffusée en direct le lundi 28 décembre à 19h30 sur les quatre grands réseaux francophones et sur leurs plateformes respectives, ou encore sur l’application et le site internet de Yoop. Les diffuseurs précisent que l’émission spéciale pourra être vue en direct seulement et ne sera accessible sur aucune autre plateforme par la suite.