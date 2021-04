Les drones remplacent les feux d'artifices à Shanghai et... wow!

Une performance impressionnante dans le ciel de Shanghai. Plus de 2000 drones se sont envolés le soir du 31 décembre, alors que la ville s’apprêtait à entamer le compte à rebours du passage à la nouvelle année . Près de la rivière Huangpu, le spectacle robotique était spectaculaire, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article .

Les drones étaient disposés en rangées, se sont progressivement éclairés et se sont levés, plongeant, convergeant et se dispersant, formant diverses formes et motifs comme la planète Terre ou un dragon. À la fin du spectacle, autour de minuit, les machines se sont assemblées pour constituer la silhouette d’un homme courant vers l’avenir.